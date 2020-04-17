Соколова разъяснила, когда начнут выдавать пособия на детей до 7 лет

Пособия на детей от 3 до 7 лет в Карелии начнут платить с 1 июня. Об этом во время прямой линии с главой рассказала министр социального развития республики Ольга Соколова.

Размер выплаты составит 6,5 тысяч рублей на ребенка в месяц. Рассчитываться пособие будет, начиная с 1 января 2020 года.

Гражданам нужно будет подавать заявление на выплату. Однако, когда это можно будет сделать, министр пока не знает. Семьям не придется подтверждать свои доходы, то есть то, что семья относится к категории малообеспеченных.

Соколова рассказала, что налоговой службе разрешили передавать информацию о доходах граждан в социальные службы. Другими словами, уровень материального положения Минсоцзащиты определит самостоятельно на основании данных из налоговой.

Напомним, что право на пособие на детей от 3 до 7 лет получили только малообеспеченные семьи.