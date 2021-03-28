Более девяти тысяч новых случаев коронавируса подтверждено в России

За последние сутки в России подтверждено 9 088 новых случаев коронавирусной инфекции. С начала пандемии общее число заражений выросло до 4 519 832. Об этом сегодня со ссылкой на оперативный штаб сообщает РИА Новости.

Также подтверждено 336 новых летальных исходов от коронавируса. За все время пандемии в стране умерли 97 740 человек.

Поправиться за минувшие сутки удалось еще 8 630 пациентам. За все время были выписаны 4 139128 человек. (Сергей Коньков, iz.ru)