28 марта 2021, 11:08
Россия

В Петрозаводске вступил в силу запрет выхода на лед

Постановление выхода и выезда на лед водоемов с 28 марта подписала глава карельской столицы

С сегодняшнего дня в столице Карелии действует запрет выхода на лед водоемов. Соответствующее постановление подписала глава Петрозаводска.

«С 28 марта на территории Петрозаводска запрещен выход и выезд на лед водоемов»,

- сообщили в пресс-центре городской администрации. Запрет касается прогулок по акватории, рыбалки, использования ледовых переправ и так далее.

Петрозаводчанам напомнили, что уменьшение толщины ледового покрова, промоины, шуга, риск внезапного движения льда – все это создает угрозу для тех, кто пренебрегает запретом. За нарушение требований безопасности на водоемах предусмотрена административная ответственность. (фото вести35.рф)

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