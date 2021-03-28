В Петрозаводске вступил в силу запрет выхода на лед

С сегодняшнего дня в столице Карелии действует запрет выхода на лед водоемов. Соответствующее постановление подписала глава Петрозаводска.

«С 28 марта на территории Петрозаводска запрещен выход и выезд на лед водоемов»,

- сообщили в пресс-центре городской администрации. Запрет касается прогулок по акватории, рыбалки, использования ледовых переправ и так далее.



Петрозаводчанам напомнили, что уменьшение толщины ледового покрова, промоины, шуга, риск внезапного движения льда – все это создает угрозу для тех, кто пренебрегает запретом. За нарушение требований безопасности на водоемах предусмотрена административная ответственность. (фото вести35.рф)