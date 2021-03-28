Еще десять человек госпитализировали с внебольничной пневмонией

За последние 24 часа общее число госпитализированных с внебольничной пневмонией в Карелии увеличилось на десять. Такие данные сегодня утром приводит региональный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса. Всем пациентам делают тесты на коронавирус.

За минувшие сутки в регионе не зафиксированы летальные исходы от легочной инфекции.

Всего же с 1 апреля с внебольничной пневмонией в Карелии были госпитализированы 5432 пациента, 126 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Напомним, за последние сутки в республике COVID-19 был подтвержден у 89 человек, еще 158 человек поправились. Также в оперативном штабе сообщили о трех новых летальных исходах от коронавируса. (фото gazeta.ru)