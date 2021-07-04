Два человека за сутки умерли в Карелии от коронавируса

За сутки в Карелии прибавилось 198 зараженных коронавирусом. Это на пять человек меньше, чем накануне. Об этом сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Семеро заразившихся имели прививки, остальные – нет. Из вновь заразившихся 55 человек находятся в состоянии средней тяжести, 11 – тяжелых, в крайне тяжелом состоянии пока нет.

Умерли от последствий коронавируса за минувшие сутки два человека.

На сегодняшний день в ковидных стационарах Карелии находятся 827 человек, из них в крайне тяжелом состоянии – семь. При этом в больницах республики остаются свободными 16 процентов ковидных коек. 662 человека находятся в самокарантине. За минувшие сутки 132 человека в республике выздоровели и закрыли больничный.