Завтра троллейбусы в Петрозаводске пойдут по новым маршрутам

Предприятие Городской транспорт напоминает, что с завтрашнего дня в связи с проведением ремонтных работ по ул. Луначарского в организацию движения троллейбусов вносятся изменения.

Движение троллейбусов маршрута № 1 будет организовано следующим образом.

В прямом направлении:

«К/ст. Хейкконена» – ш. Лососинское – пр. Лесной – ул. Чапаева – ул. Шотмана – пл. Гагарина – пр. Ленина – ул. Куйбышева – ул. Правды – пр. Александра Невского – ул. Калинина – Ключевское шоссе – ул. Репникова – ул. Антонова – ул. Корабелов – «к/ст. Корабелов».

В обратном направлении:

«К/ст. Корабелов» – ул. Корабелов – ул. Антонова – ул. Репникова – Ключевское шоссе – ул. Калинина – пр. Александра Невского – ул. Правды – ул. Куйбышева – пр. Ленина – ул. Шотмана – ул. Чапаева – пр. Лесной – ш. Лососинское – «к/ст. Хейкконена».

Движение троллейбусов маршрута № 3 будет организовано следующим образом:

«К/ст. Заводская» – ул. Заводская – пр. Первомайский – ул. Антикайнена – пр. Ленина – пл. Гагарина – ул. Красноармейская – пр. Александра Невского – ул. Калинина – Ключевское шоссе – ул. Репникова – ул. Антонова – ул. Корабелов – «к/ст. Корабелов».

В обратном направлении:

«К/ст. Корабелов» – ул. Корабелов – ул. Антонова – ул. Репникова – Ключевское шоссе – ул. Калинина – пр. Александра Невского – ул. Красноармейская – пл. Гагарина – пр. Ленина – ул. Антикайнена – пр. Первомайский – ул. Заводская – «к/ст. Заводская».

Движение маршрута № 6 приостанавливается.