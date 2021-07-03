Журналист «ПТЗ говорит» три часа провел в красной зоне «инфекционки»

Журналист портала «Петрозаводск говорит» Георгий Чентемиров побывал в «красной зоне» Республиканской инфекционной больницы. Он отправился туда, чтобы увидеть, как чувствуют себя люди, госпитализированные с коронавирусом

– Три часа я провел в «красной зоне». Успел помочь санитарам в переноске больных; весьма хлопотное занятие. Поработал бы и дольше, но медсестры заметили, что защитный костюм порвался - он был мне явно маловат, – рассказал журналист на своей личной странице.

По словам пациентки, с которой удалось поговорить нашему корреспонденту, именно в инфекционной больнице она испытала самый большой страх в своей жизни.

– Даже не хочу вспоминать. Это были ошеломляющие ощущения, – сказала женщина. – Я была в полной уверенности, что не выйду.

Шокирующий рассказ о буднях коронавирусного отделения – в материале «На последнем издыхании. Репортаж из «красной зоны»».