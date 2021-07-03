В Карелии обещают безоблачное небо и жару

В республике сохраняется летнее тепло, сообщает центральный Гидрометцентр. В Петрозаводске 4 июля ожидается ясная погода; температура воздуха ночью +14, +16 градусов, днем +23, +25 градусов. Ветер восточный, юго-восточный слабый.

По Карелии прогнозируют также ясную погоду. Температура ночью от +12 до +17 градусов, днем от +22 до +27 градусов. Ветер ночью юго-восточный, восточный, днем восточный, юго-восточный слабый.

По даннымgismeteo.ru , в Костомукше 4 июля будет ясно, температура воздуха +14, +28. В Олонце также ясно, температура от +16 до +25. В Медвежьегорске ясно, температура воздуха от +15 до +25.