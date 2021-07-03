В Петрозаводске ради детсада опять будут рубить лес

В Петрозаводске для строительства детского сада вырубят «небольшой участок леса». Об этом сообщил на своей странице градоначальник Владимир Любарский. Речь идет о дошкольном учреждении, которое планируют возводить на Кукковке.

– Типовой проект на 300 мест привязан к участку и проходит государственную экспертизу, правда, с большим опозданием. Надо ускоряться, строительство по нацпроекту «Демография» необходимо начать в этом году. На участке придется вырубить небольшой участок леса, но это вынужденная мера: потребность в местах для дошкольников в районе, да и в городе в целом, высока, – сообщил мэр после выездного совещания, которое состоялось 2 июля.

В детском саду планируется разместить 12 групп. Здание будет оснащено лифтом и доступно для маломобильных групп населения.