Карельские больницы получат 200 миллионов рублей на оснащение

Два медицинских учреждения Карелии – Детская республиканская больница и Республиканская больница имени В.А.Баранова – получат федеральные средства на покупку нового оборудования. На эти цели из резервного фонда будет направлено 200 миллионов рублей. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

– В Детской республиканской больнице появятся два высокотехнологичных операционных комплекса. Они позволят проводить все виды операций с применением метода лапароскопической хирургии для детей и новорождённых, расширят спектр оказываемой медицинской помощи при травмах и заболеваниях суставов у детей. Кроме того, эти комплексы оснащены системой телемедицины, что позволяет врачам во время операций консультироваться с коллегами из других медицинских учреждений, – сообщает официальный сайт правительства РФ. Помочь с приобретением такого оборудования Михаила Мишустина попросили медицинские работники во время его рабочей поездки в Карелию.

Вторая часть средств, выделенных из резервного фонда, будет направлена на покупку нового оборудования для Республиканской больницы. Это современный кардиокомплекс, аппарат УЗИ, эндоскопы, электрокардиограф, мобильный рентгеновский аппарат, а также бодиплетизмограф – аппарат для исследования функции лёгких. // Фото: "Республика"/Сергей Юдин