Четырехкилометровая пробка образовалась в районе Бесовца

На трассе в районе Бесовца образовалась пробка длиной в четыре километра. Причиной стали дорожные работы. Участники паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии» https://vk.com/dtpptz жалуются, что организаторы ремонта не обеспечили нормальных условий для проезда машин.

Если судить по сервису «Яндекс. Пробки», затор на полосе в сторону Суоярви начинается вскоре после развязки и заканчивается возле кладбища. Движение в сторону Петрозаводска также затруднено. Общая длина пробки, судя по карте, составляет примерно четыре километра.

– Стояли час, чтобы проехать 200 метров ремонтной дороги. При нас от нервов водитель чуть не задавил этого недорегулировщика, – пишет один из пользователей. Также водители жалуются на то, что дорожники не нарисовали схему объезда.