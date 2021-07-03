Рекордную смертность от коронавируса вновь зафиксировали в России

Россия пятый день подряд обновляет рекорд по количеству смертей от коронавируса. Как сообщает РБК, за минувшие сутки в стране выявили 697 летальных исходов болезни.

Общее число смертей от COVID-19 в России превысило 137 тысяч человек. По информации Росстата, связанных с коронавирусом смертей еще больше – 270 тысяч. Речь идет о случаях, когда вирус выявили после смерти человека или когда он привел к осложнениям других заболеваний.

Кроме того, в стране зафиксировали новых 24,4 случаев заражения. Это максимум с середины января. Власти связывают это в том числе с распространением в стране индийского штамма коронавируса (дельта-штамма). Во Всемирной организации здравоохранения говорили, что он более заразен. В июне в России обнаружили вариант индийского штамма «дельта плюс».