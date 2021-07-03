Миссия невыполнима. Люди не могут получить сертификат о вакцинации

Текст: Георгий Чентемиров

Житель Карелии Леонид (Имя изменено по просьбе героя. – Авт.) уже неделю не может получить сертификат о вакцинации от коронавируса. Документ нужен ему для поездки, к которой он готовился полтора года. Теперь все может сорваться из-за неработающего сайта Госуслуг.

Леонид планирует поехать в Краснодарский край. Тамошние власти приняли решение пускать в регион либо при наличии отрицательного ПЦР-теста, либо при наличии сертификата о вакцинации. Леонид полностью привился 24 июня. Ему выдали справку, но мужчина специально уточнил: выданной в поликлинике справки будет недостаточно. Следовательно, необходим сертификат. Однако получить его оказалось попросту невозможно.

– Я привился в четверг. Через три дня зашел на сайт Госуслуг. Увидел, что мне ничего не пришло. Оставил обращение; сайт сообщил, что оно зарегистрировано и отправлено в Минздрав.

После этого мужчина написал в техподдержку. С ним поговорил, судя по всему, робот, который заявил, что сейчас отправить сертификат нет технической возможности.

– Сайт вообще ужасно виснет, днем на него вообще не пробиться, я смог что-то сделать, только когда зашел в 6 часов утра, – говорит Леонид.

С дочерью Леонида все еще сложнее. Девушка сделала прививку в поликлинике № 4, и, по словам мужчины, справки ей не дали. Врачи сказали, что справка эта ни к чему (и по факту так оно и есть), а нужен сертификат, который можно получить только через сайт. Но сайт, как мы уже выяснили, бесполезен. То есть у девушки нет вообще ни одного подтверждения того факта, что она привилась.

"Мне ехать через неделю, у меня путевка оплаченная горит. Я на нее полтора года копил. Что мне делать? – недоумевает мужчина. – Если бы был какой-то представитель сайта Госуслуг в Карелии, я бы к нему пришел и тряс за грудки до тех пор, пока он не дал бы мне внятный ответ. Но их здесь нет физически!"

Возмущает Леонида и другое обстоятельство.

– Получить сертификат можно исключительно через сайт. Никаким другим способом. Хорошо, я живу в Петрозаводске, у меня есть интернет. А было бы мне лет семьдесят, и жил бы я в деревне, и был бы у меня старенький кнопочный телефон, и мне нужно ехать в санаторий на лечение; что тогда?

В министерстве здравоохранения Карелии подтвердили, что люди много жалуются на невозможность получить сертификаты о вакцинации. Поликлиники сразу отправляют данные о привитых гражданах, но дальше все упирается в стену.

– Проблема на стороне разработчика. Наши программисты каждый день с ними общаются, но мы никак не влияем на это, – рассказали в ведомстве. – Подвисает везде, по всей России.

Представитель Минздрава отметил, что сбои начались примерно в середине июня, когда люди стали массово прививаться. В момент написания этого текста даже зайти на сайт Госуслуг проблематично: граждан отправляют в 30-минутную очередь. А если авторизоваться все же удалось, сделать все равно ничего нельзя. В целом – очень характерная история: даже если гражданин все сделал правильно и вовремя, ему это ровным счетом ничего не гарантирует. Как говорится – человек предполагает, а сделанный чиновниками сайт Госуслуг располагает... // Фото: pixabay.com