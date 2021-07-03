Больше двухсот человек заразились коронавирусом за сутки в Карелии

203 новых случая коронавируса выявлено в Карелии за минувшие сутки. Об этом на своей странице сообщил министр здравоохранения региона Михаил Охлопков.

Эти показатели соответствуют показателям последних дней: в регионе ежедневно фиксируется порядка двухсот заболевших. Также министр сообщил о том, что коронавирус унес жизни троих человек.

В стационарах сейчас находятся 826 пациентов с COVID-19. У семерых крайне тяжелое состояние, трое подключены к ИВЛ.