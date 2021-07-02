потоп в петрозаводске

На этой неделе в Петрозаводске прошли сильные дожди — только во вторник выпала почти месячная норма осадков. Как итог — многие улицы города оказались затоплены. Ливневая канализация вышла из чата, а градоначальник Владимир Любарский развел руками:

«Полная реконструкция ливневки — дорогой и очень сложный в исполнении проект. Продолжаем искать пути решения вместе с республикой с привлечением федеральных средств».

Сначала пользователи соцсетей восприняли ливень как спасение от аномальной жары. Но когда город «поплыл», их отношение изменилось. Люди стали возмущаться и постить фотографии и видеоролики с последствиями ливня. «Дежурный по городу» собрал для ваc самые зрелищные фрагменты. А еще в этом выпуске мы расскажем про сомнительную торговлю землей на Птицефабрике и ликвидацию спортплощадки на Ключевой.

Есть новости? Пишите в группу телеканала «Ника Плюс» в социальной сети «ВКонтакте». Приедем. Снимем. Покажем.