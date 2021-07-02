02 июля 2021, 20:50
В окрестностях Птицефабрики снова торгуют плодородным слоем почвы
Почву вывозят грузовикам. По словам местных жителей, бывшие сельхозугодья превратились в «чёрный рынок» земли
На сельскохозяйственных угодьях, когда-то принадлежавших петрозаводской Птицефабрике, происходят странные вещи. С полей кто-то снял дерн и отгружает всем желающим плодородный слой почвы. По словам местных жителей, землю продают через Avito. Горожане сомневаются, что это законно.
Просим считать этот выпуск «Дежурного по городу» официальным обращением в Россельхознадзор.
Кстати, два года назад мы уже ловили торговцев землей на Птицефабрике. Как говорится, никогда такого не было — и вот опять...
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