В окрестностях Птицефабрики снова торгуют плодородным слоем почвы

На сельскохозяйственных угодьях, когда-то принадлежавших петрозаводской Птицефабрике, происходят странные вещи. С полей кто-то снял дерн и отгружает всем желающим плодородный слой почвы. По словам местных жителей, землю продают через Avito. Горожане сомневаются, что это законно.

Просим считать этот выпуск «Дежурного по городу» официальным обращением в Россельхознадзор.

Кстати, два года назад мы уже ловили торговцев землей на Птицефабрике. Как говорится, никогда такого не было — и вот опять...

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