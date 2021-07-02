Жителей Карелии предупредили об отключении света на следующей неделе

В районах Карелии с понедельника будут временно отключать электричество. О ремонтных работах на сетях и возможных перебоях предупредили энергетики.

С 5 по 11 июля электричество на время будут отключать в Калевальском, Кемском, Кондопожском, Лоухском, Медвежьегорском, Муезерском, Олонецком, Пряжинском, Прионежском, Сегежском и Сортавальском районах. График отключений можно посмотреть здесь. (фото vestirama.ru)