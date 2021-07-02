В Петрозаводске модернизируют сети наружного освещения

Модернизация сетей наружного освещения запланирована на двенадцати участках в разных районах столицы Карелии. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

В мэрии сообщили, что на кукковском кольце подрядчик вырыл траншею для прокладки кабеля и расставил точки установки опор, на улице Федосовой (от Малой Слободской улицы до Казарменного моста) бурят отверстия под закладные детали. Проект установки освещения на улицах Дружбы, Кирпичной и Подсочной находится на согласовании.

Поставки материалов ожидаются для девяти объектов. В их числе – участки улиц Шотмана (от ул. Разина до ул. Мелентьевой), Калинина (от пр. Александра Невского до Литейной площади), Заводской (на пересечении Первомайского пр. с Шуйским ш.), Парковой (от Высотного пр-да до дома № 35 по Парковой ул.), Парфенова (от Балтийской ул. до ул. Ровио), ул. «Правды» (от Промышленной ул. до Ключевского ш.), Репникова (от ул. Антонова до Ключевой ул.), Муезерской (от ул. Чапаева до Прибрежного пер.) и Неглинской набережной (на подъезде к спортивному комплексу «Луми»).



МУППЭС выделена субсидия в размере 21,5 млн рублей. Завершить работы планируют осенью. (фото источника)