Жительница Карелии пойдет под суд за побег из карантина

Глава Карелии Артур Парфенчиков напомнил жителям республики, что объявленный режим самоизоляции - это не каникулы и не отпуск. Губернатор посетовал на то, что многие этого не понимают.

Действия некоторых граждан не просто выходят за рамки разумного, но и подпадают под уголовное наказание, отметил глава республики.

Может быть, кто-то еще не знает, но нарушение режима изоляции влечет за собой наказание. И такие примеры у нас уже есть. Вот один из них. В отношении 36-летней жительницы Карелии, контактировавшей с зараженным коронавирусом, было вынесено решение о нахождении ее в обсервации. Но соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней после контакта она, видимо, не захотела. И уже через несколько дней после принятия решения отправилась в поездку - сначала на самолете, а потом и на поезде. То есть, поставила под угрозу здоровье других пассажиров!,

- возмутился Парфенчиков.

Теперь женщине придется отвечать по закону: в отношении нее возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 236 УК РФ.