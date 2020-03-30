СМИ: режим всеобщей самоизоляции введут в Архангельской области

Архангельская область вводит режим самоизоляции по аналогии с Москвой, пишет РИА Новости. Об этом стало известно сегодня, 30 марта.

Напомним, глава правительства Михаил Мишустин попросил губернаторов обратить внимание на меры полной самоизоляции, которые были введены в Москве и Подмосковье в связи с распространением коронавируса. Премьер-министр попросил глав регионов проработать возможность введения таких же ограничений у себя. Такие меры уже приняты в Мурманской области.

Пресс-секретарь главы Карелии Марина Кабатюк сообщила о том, что в правительстве республики обсуждается вопрос режима полной самоизоляции жителей республики. По словам Кабатюк, не все жители Карелии ответственно отнеслись к карантинным ограничениям. По ее словам, введение режима самоизоляции позволит бороться с нарушителями в рамках правового поля.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин ввел режим полной самоизоляции для всех жителей Москвы независимо от возраста. Покидать квартиру разрешено только для похода в аптеку или ближайший магазин, выноса мусора, выгула животных, обращения за экстренной медицинской помощью и поездкой на работу. Позже в Москве собираются ввести спецпропуска. А в Карелии на этой неделе распоряжением Артура Парфенчикова были закрыты все магазины, кроме продуктовых, АЗС и магазинов, торгующих товарами первой необходимости. Перестал работать общественный транспорт. Закрыты детские сады. Жителей республики призвали оставаться дома и не выходить на улицу без крайней необходимости.