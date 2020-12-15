В Минздраве Карелии дали рекомендации при вакцинации от коронавируса

В Карелии объявлен старт вакцинации от коронавируса. За последние пять дней в республику доставили 600 доз. Их хватит только на то, чтобы начать прививать жителей Петрозаводска, и лишь некоторых медиков, педагогов и социальных работников.



Об этом сегодня сообщили во время прямой линии главы Карелии. Главный внештатный терапевт министерства здравоохранения Карелии Наталья Везикова рассказала о том, как вести себя людям, которые намерены получить вакцину. Она призвала воздержаться от обильного употребления алкоголя, однако успокоила людей тем, что бокал шампанского в новогоднюю ночь или бокал хорошего вина выпить все же можно.



Кроме того, Везикова предупредила о других правилах на время вакцинации. Так, следует соблюдать осторожность людям, которые планирует завести ребенка.

«Желательно, чтобы в этот период семья не планировала зачатие ребенка, потому что пока еще до конца не изучен момент, как это может повлиять на будущего человека», - сказала терапевт.

По мнение специалиста, 40 дней - это не такой срок и все можно спокойно спланировать. Говоря простыми словами, после вакцины придется предохраняться в течение примерно 40 дней.

Наталья Везикова рекомендовала жителям Карелии в период вакцинации избегать контактов, посещения массовых мероприятий, носить маску в общественных местах.

Она отметила, что эффективность вакцины – 95 процентов; а те привитые, кто все же заразится коронавирусом, перенесут его легче остальных. Специалист также рекомендовала прививаться тех, кто даже переболел COVID-19. Так, вице-премьер Игорь Корсаков, перенесший болезнь, сказал, что готов привиться, чтобы не испытывать судьбу. (фото rbc.ru, Валерий Шарифулин)