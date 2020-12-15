Ремонт дороги «Медвежьегорск-Толвуя-Великая Губа» начнется в 2021 году

Одну из важных магистралей в Карелии планируют отремонтировать в следующем году.

На следующей неделе в республике пройдет аукцион по выбору подрядчика для ремонта дороги «Медвежьегорск – Толвуя – Великая Губа». Об этом сообщает паблик «Республика Карелия».

Победителю аукциона предстоит отремонтировать более 70 километров. Начать ремонт планируется весной, как только позволит погода. Окончание работ намечено на 2022 год. Дорогу отремонтируют по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». (фото rg.ru, Игорь Онучин)