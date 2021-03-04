Две женщины умерли от коронавируса в Карелии

В Карелии растет число жертв пандемии. В республике подтверждены еще два летальных исхода от коронавируса, передает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. В Сегежской ЦРБ скончалась жительница Сегежи, 1943 года рождения, в Кондопожской ЦРБ скончалась жительница Кондопоги, 1937 года рождения. Обе пациентки имели сопутствующие хронические заболевания.



За последние сутки в Карелии COVID-19 выявили у 102 человек. Из этого числа заболевших - 89 человек, из них 37 имеют симптомы средней тяжести, три человека в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии. Удалось поправиться 161 пациенту.



Число выявленных случаев коронавируса в регионе по-прежнему на высоком уровне - 6696,1 случая на 100 тысяч населения. По России показатель составляет 2915,7 случая, по Северо-Западу - 5149,8.

С начала пандемии в Карелии заболело 41324 человека, умерли - 316, поправились - 37306 человек. (фото bbc.com)