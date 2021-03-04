Первый канал составил шорт-лист возможных участников «Евровидения»

Первый канал определил список из нескольких артистов, которые примут участие в национальном отборе на «Евровидение». Представителя России на европейском песенном конкурсе в этом году определят телезрители, сообщает ТАСС.

Мы предварительно отобрали несколько участников, которые, как нам кажется, равны по уровню. Кто больше нравится - пусть решают наши зрители,

- рассказал генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.

Он подчеркнул, что группа Little Big, которая должна была представлять нашу страну на «Евровидении-2020», отмененном из-за пандемии коронавируса, также примет участие в отборе, который пройдет в эфире Первого канала 8 марта.

По данным «Ленты.ру», в перечне потенциальных участников международного песенного конкурса оказались Моргенштерн, Егор Крид, Антон Беляев из группы Therr Maitz и дуэт #2Маши.

«Евровидение» пройдет с 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны. Организаторы допустили, что из-за Covid-19 музыкальные номера для шоу будут записаны заранее. Фото twimg.com