В России предложили сократить рабочий день для пожилых сотрудников

Пожилым сотрудникам предложили сократить рабочий день летом. С такой инициативой к Минтруду РФ выступил член Общественной палаты Султан Хамзаев. Об этом сегодня сообщает RT.

Трудовая деятельность в жаркую погоду требует больших затрат энергии у сотрудников старше 60 лет. Работа летом может стать причиной повышенной усталости, стресса, теплового удара и более серьезных проблем со здоровьем, считает Хамзаев. Проблема особенно актуальна для пожилых работников, многие из которых имеют хронические заболевания и нуждаются в дополнительном отдыхе.

«В целях заботы о здоровье граждан как одной из ключевых задач государства прошу вас оценить целесообразность сокращения рабочих дней на один час в летний период для работников старше 60 лет без изменения размера заработной платы», - обратился к министру Хамзаев. (фото gtrk-kostroma.ru)