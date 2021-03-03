В Карелии водитель оказался в суде за обман страховой компании

В Беломорском районе страховая компания судилась с одним из своих клиентов после того, как вскрылся обман. Страховщики просили суд признать недействительным договор обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспорта и взыскать судебные расходы. Как следует из материалов дела, между страховой компанией и владельцем автомобиля был заключен договор ОСАГО.

При оформлении полиса водитель указал, что машина будет использоваться в личных целях, а не в качестве такси. Однако затем страховая фирма установила, что автомобиль используется в качестве такси.

«Действия ответчика по сокрытию информации о цели использования автомобиля в качестве такси привело к необоснованному снижению базовой ставки страхового тарифа»,

- сказано в материалах дела.

Суд пришел к выводу, что сокрытие этого факта расценивается как предоставление заведомо ложных сведений, что повлекло необоснованное снижение подлежащей к уплате страховой премии. В гражданском споре суд встал на сторону страховщиков. Договор ОСАГО признали недействительным. Владельцу авто также придется возместить судебные расходы. Решение еще не вступило в силу. (фото gazeta-bam.ru)