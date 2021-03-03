Скворцова предупредила россиян о начале третьей волны коронавируса

Третья волна коронавируса может начаться в мае, если не учитывать вакцинацию. Такое мнение высказала в эфире телеканала «Россия 24» глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. По ее словам, в мире разработаны математические модели, прогнозирующие то, как будет развиваться ситуация с COVID-19.

«Если оценивать вероятность волны без учета вакцинации, но с учетом нативных особенностей вируса SARS-CoV-2 и того иммунитета, который вызывает этот вирус, ...то третья волна должна быть неизбежной, она должна возникать примерно начиная с мая, и пик ее придется на октябрь текущего года»,

- приводит РИА Новости слова Скворцовой.

Чтобы избежать новой вспышки заболеваемости, потребуется в течение двух месяцев привить 25% населения России или 30% граждан до мая. (фото openmedia.io)