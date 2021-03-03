Памятник погибшим в пандемию врачам открыли в Санкт-Петербурге

На набережной реки Карповки в Петроградском районе Санкт-Петербурга открыли памятник погибшим в период пандемии врачам.

Бронзовая скульптура получила название «Печальный ангел». Ее автор - петербургский художник Роман Шустров. В мае прошлого года он умер от коронавируса. Это третий ангел работы Шустрова, установленный в Северной столице.

Памятник открыли вдова скульптора Мария Касьяненко, глава Петроградского района Иван Громов, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

«Это память о тех врачах, медсестрах, санитарах, которые отдали свою жизнь в борьбе с пандемией. Здесь, на набережной Карповки, рядом с Первым медицинским университетом всегда много людей - студентов, врачей, просто прохожих. Но я уверен, что сюда специально будут приходить петербуржцы, чтобы поклониться памяти погибших медиков и поблагодарить их», - приводит слова губернатора пресс-служба администрации Петербурга. (фото gov.spb.ru)