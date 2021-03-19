Два летальных исхода от коронавирусной инфекции подтверждены в Карелии

За последние сутки в Карелии коронавирус подтвердился у 104 человек. Из этого числа заболевших – 100 человек, из них 20 имеют симптомы средней тяжести, три человека в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии, рассказали в региональном оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Также вчера выписался 171 человек.

Однако коронавирус продолжает отнимать жизни пациентов. Так, в Карелии подтверждены еще два летальных исхода. От инфекции в Госпитале для ветеранов войн скончались мужчины, 1949 и 1957 годов рождения. Оба были жителями Петрозаводска. У умерших пациентов были сопутствующие хронические заболевания.

Число выявленных случаев коронавируса в Карелии все еще остается высоким - 6952,9 случая на 100 тысяч населения. В России показатель составляет 3017,6 случая, по Северо-Западу - 5338,7 (фото bykvu.com)