Четвертый случай заражения зафиксирован в одном доме в Петрозаводске

Карта распространения COVID-19 в Карелии опубликовала свежие данные на 24 мая. Напомним, сегодня в Карелии стало известно о 16 новых случаях заражения, половина из них приходится на столицу Карелии.

Всего на сегодняшний день в столице Карелии было зафиксировано 196 случаев заражения COVID-19.

Новыми адресами заболевших за прошедшие сутки стали: Боровая, 7, Сортавальская, 10, Коммунистов, 31, ул. Калинина, 51А, ул. Варламова, 19, а также частный дом по улице Р.Рождественского.

Примечательно, что зафиксирован четвертый случай заражения в одном и том же доме – по адресу ул. С. Ковалевской, 7. Первый зараженный там был отмечен 21 апреля, через два дня, 23 апреля – второй. Спустя месяц в этом же доме новые очаги: третий – 20 мая, четвертый – 23 мая.

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