Суточная заболеваемость COVID-19 в Карелии незначительно снизилась

Коронавирус продолжают выявлять в республике. Хотя, согласно данным из официальной статистики, суточная заболеваемость немного снизилась. Так, 4 января сообщалось о 301 заболевшем, 5 января - о 289 инфицированных. По данным на утро 6 января, за минувшие сутки COVID-19 подтвердился у 236 человек, передает региональный оперативный штаб. Из этого числа заболевших – 232 человека, из них 52 имеют симптомы средней тяжести, 4 – в тяжелом состоянии. Удалось поправиться 309 пациентам.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 4761,2 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2238,1 случая, по Северо-Западу – 3698,3.

Таким образом за все время пандемии в Карелии заболели 29762, умерли 174, поправились 23480. (фото rg.ru)