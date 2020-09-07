Новые больные COVID-19 обнаружены в пяти домах Петрозаводска

За прошедшие сутки в Карелии отмечено рекордно малое количество заболевших для последних месяцев, всего пять человек, все они – петрозаводчане. Согласно карте распространения коронавируса в Карелии, они проживают в пяти домах.

По трем адресам коронавирус ранее не регистрировался: ул. Жуковского, 59; ул. Советская, 35 и ул. Халтурина, 3.

Повторные случаи найдены по адресам ул. Чапаева, 47 и ул. Ровио, 24.

Всего в Петрозаводске заболел 1741 человек.