Названы главные очаги коронавируса в Карелии на 6 июля

На обновленную онлайн-карту распространения коронавируса по Карелии нанесена информация о людях, у которых Covid-19 диагностирован 5 июля.

С большим отрывом по количеству заболевших по-прежнему лидирует Петрозаводск. В столице республики выявлены уже 726 случаев.

На втором месте остается Кемский район, там 122 зараженных. На третьем месте уверенно расположился Беломорский район (99 заболевших). Далее следуют Сортавальский район (90), Олонецкий район (85), Муезерский район (65) и Сегежский район (64).

Отметим, что единственной территорией Карелии, которая чиста от коронавируса, остается Калевальский район. Там нет ни одного заболевшего.