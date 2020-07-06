В гербе Карелии обнаружены скрытые тайны

Журналист Александр Тихий обратил свой взор на герб Карелии и нашел в нем множество скрытых смыслов.

Прототип изображения создан Акселем Галлен-Каллела в 1920 году для герба Ухтинской республики. Медведь – священное животное древних карел. Сам герб варяжского типа. Обрамляют изображение золотые ветки вверх – сосны и также из золота ветки вниз – ели. Две противолежащие стрелы – это конфликтные элементы, заложенные в карельский герб. А если вспомнить первые изображения герба Карелии – там тоже заложен конфликт, а именно борьбы России с Швецией. Одна рука рыцаря, другая – русского витязя.

Символы Карелии – это символы пограничья, где исторически постоянная вражда и постоянные конфликты. Разнонаправленные стрелы – как трудный выбор между христианством и язычеством. Движение стрелы верх и движение стрелы (языческое вниз). Конфликт цветов – черный медведь на фоне красного неба. Конфликтных элементов не счесть. Видать, такова наша история.

«По-Тихому». В этой рубрике известный карельский журналист Александр Тихий делится своими наблюдениями о родном городе и республике Карелия. Его авторская работа – это новый взгляд, на давно известные факты.