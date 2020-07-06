Приставы заставили жителя Карелии оплатить штрафов на 55 тысяч рублей

Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия сообщает о взыскании с должника 55 000 рублей.

В отделении судебных приставов по Пряжинскому району, в отношении гражданина Б. на исполнении находилось семь исполнительных производств о взыскании административных штрафов, на общую сумму 55 000 рублей. Поскольку задолженность вовремя погашена не была, судебный пристав-исполнитель ввел запрет на регистрационные действия в отношении сельскохозяйственной техники, принадлежащей должнику на праве собственности – экскаватора-погрузчика и трактора.

Затем пристав довел до Б. сведения исполнительного производства и объяснил порядок погашения задолженности.

Не желая наступления еще более негативных последствий своего бездействия, Б. незамедлительно погасил задолженность в полном объеме. Все исполнительные производства окончены фактическим исполнением.