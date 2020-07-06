Дополнительные «Ласточки» РЖД запускает в Карелии

ОАО «РЖД» назначает дополнительные поезда «Ласточка» № 827/828 по маршруту «Санкт-Петербург – Сортавала» по субботам и воскресеньям в июле и августе 2020 года, сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

«Дополнительные «Ласточки» будут курсировать в исполнении «Премиум» (с улучшенной компоновкой мест),

– говорится в сообщении.

Вот расписание поездов.

№ 827 «Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) – Сортавала». Отправление – в 10:05. Прибытие – 14:10. Остановки: Девяткино, Сосново, Приозерск, Кузнечное.

№ 828 «Сортавала – Санкт-Петербург (Финляндский вокзал)». Отправление – в 14:40. Прибытие – 18:43. Остановки: Кузнечное, Приозерск, Сосново, Девяткино.

Отметим, что для удобства пассажиров, график движения поездов «Ласточка» Санкт-Петербург – Сортавала состыкован с графиком движения ретропоезда «Рускеальский экспресс» № 923 курсирующего по маршруту Сортавала – Рускеала по субботам (отправлением из Сортавалы в 15:00).

Добавим, что эта вторая пара ретропоезда «Рускеальский экспресс», который будет курсировать по субботам в летний период. Дополнительный ретропоезд №924 будет отправляться из Рускеалы в 12:30 и прибывать в Сортавалу в 13:35. Из Сортавалы ретропоезд №923 будет отправляться в 15:00, прибывая в горный парк «Рускеала» в 16:10.

Ретропоезд «Рускеальский экспресс» сформирован из купейных вагонов с местами для сидения и вагона-ресторана, также во втором вагоне размещено тематическое фото-купе, интерьер которого выполнен в стиле конца XIX – начала XX веков с использованием ретро-светильников, винтажных атрибутов и мебели.

Напомним, что ежедневно между Сортавалой и горным парком «Рускеала» курсирует ретропоезд «Рускеальский экспресс» № 921/922, отправляясь от станции Сортавала в 10:40 и прибывая в горный парк «Рускеала» в 11:50. Из Рускеалы поезд отправляется в 17:30, прибывая на станцию Сортавала в 18:35.