19 новых случаев коронавируса выявлены в Карелии

За последние сутки в Карелии коронавирус диагностирован еще у 19 человек. Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с Covid-19.

Так, в Петрозаводске заболели 8 человек. В Прионежском районе - 1 человек (поселок Чална-1), в Кондопоге - 1 человек, в Пряжинском районе - 4 человека (Пряжа - 1, село Святозеро - 2, поселок Эссойла - 1), в Суоярви - 3 человека, в поселке Лоухи - 2 человека.

Выздоровел еще 31 человек: в Петрозаводске - 18, в Пряжинском районе - 3, в Суоярвском районе - 1, в Пудожском районе - 1, в Медвежьегорском районе - 4, в Кондопожском районе - 3, в Сортавальском районе - 1.

Всего с начала пандемии в Карелии коронавирус выявлен у 2170 человек. 14 пациентов скончались.