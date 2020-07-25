Михаил Ширвиндт снял передачу про еду на острове Кижи

В Карелии гостит популярный телеведущий и блогер Михаил Ширвиндт. Широкому зрителю он прежде всего знаком, как ведущий «Дог-шоу "Я и моя собака"» на НТВ и Первом канале и программы «Хочу знать» на том же Первом канале.

Сейчас журналист работает над различными проектами, в частности, он снимает шоу «Съедобное-несъедобное», выпуски которого выходят на одноименном канале в Youtube. Это передача о путешествиях и кухне разных стран и народов.

Очередной выпуск Ширвиндт снимал на Кижах. Фотографиями с острова поделилась пресс-служба музея-заповедника.

Кижский выпуск должен в скором времени появиться в Сети.