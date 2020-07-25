Новые кружки и секции откроются в школах Карелии

В этом году в Карелии будет создано 3600 мест для детей в сфере дополнительного образования. Об этом сообщил глава Минобразования республики Роман Голубев.

Ведомство в рамках нацпроекта «Образование» закупило свыше 1500 единиц оборудования на сумму более 25 миллионов рублей. Скоро оно отправится в районы республики.

В образовательные организации поступят комплекты с различными наборами всего необходимого для организации секций всех направленностей: художественная, техническая, естественнонаучная, туристско-краеведческая, социально-педагогическая и физкультурно-спортивная,

- рассказал министр на своей странице в соцсети.

Образовательные организации получат проекторы, экраны к ним, различные станки, инструменты, наборы для конструирования - в том числе и робототехники, ноутбуки, графические планшеты, шлемы виртуальной реальности, фотоаппараты, 3D-ручки, телескопы, микроскопы и даже лаборатории. Для туристско-краеведческого направления приобретены большие туристические рюкзаки, спальные мешки, палатки и ряд другого оборудования.