За сутки медики выявили 77 новых случаев коронавируса в Карелии

Количество заболевших COVID-19 в республике стремительно растет. За прошедшие 24 часа 77 человек оказались инфицированы коронавирусом в Карелии, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией в республике. Из этого числа заболели 59 человек, из них 17 имеют симптомы средней тяжести. За сутки больных в тяжелом или крайне тяжелом состоянии, в том числе требующем подключения к ИВЛ, в медучреждения не поступало.

Новые случаи подтверждены в Петрозаводске – 49 человек, в Прионежском районе – 3 человека (поселки Мелиоративный, Кварцитный, Новая Вилга), в Кондопоге – 7 человек, в Пудоже – 1 человек, в Олонецком районе – 2 человека (поселок Верхнеолонецкий и Олонец), в Пряжинском районе – 7 человек (деревня Виданы – 1, Пряжа – 3, поселок Чална – 3), в Лахденпохском районе – 1 человек (поселок Элисенваара), в Питкяранте – 1 человек, в Медвежьегорске – 1 человек, в Сегежском районе – 2 человека (поселок Надвоицы), в Сортавальском районе – 1 человек (поселок Валаам), в Беломорском районе – 2 человека (село Сумский посад и поселок Летнереченский). Выздоровели еще 38 человек.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 739,5 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,2 раза выше и составляет 858,7 случая, по Северо-Западу – 886,1.

Общее число заболевших в республике с начала пандемии - 4541, выздоровевших - 3677, умерших - 40.