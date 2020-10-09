Проезд в пригородных автобусах из Петрозаводска подорожает

Жителей Карелии предупредили о скором подорожании проезда в пригородных автобусах.

Уже с понедельника, 12 октября, стоимость поездки по пригородным маршрутам петрозаводского автовокзала вырастет примерно от 6 до 13 %, сообщает паблик «Автовокзал Петрозаводск».

Стоимость будет зависеть от расстояния: чем больше расстояние поездки, тем выше будет процент увеличения стоимости проезда. На каких-то маршрутах проезд вырастет на пять рублей, где-то на десять, двадцать рублей и более. Таблица с новыми ценами на билет опубликована на сайте «Карелавтотранса».