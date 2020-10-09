Компания «КСМ» продолжает строительство новой школы в Петрозаводске

Компания «КСМ» поделилась свежим видео со строительной площадки, собрав съёмки 9 месяцев строительства (с января по сентябрь 2020 года) в один минутный таймлапс.

Школа на 1350 мест в микрорайоне Древлянка-6 станет самым большим общеобразовательным учебным заведением в Карелии и по количеству учащихся, и по размерам. Напомним, что общая площадь новой школы сопоставима с площадью пяти многоквартирных домов!