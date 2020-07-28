Названы главные очаги коронавируса в Карелии на 28 июля

На обновленную онлайн-карту распространения коронавируса по Карелии нанесена информация о людях, у которых инфекция была найдена 27 июля.

Главным очагом коронавируса остается Петрозаводск. В столице уже 1094 заболевших. На втором месте Кемский район - 129 больных, на третьем - Беломорский район - 108 зараженных.

Далее следуют Сортавальский район (98), Олонецкий район (91), Сегежский район (90), Суоярвский район (86), Муезерский и Прионежский районы (по 73).

Меньше всего зараженных по-прежнему в Калевальском районе - 10.