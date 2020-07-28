Одну из улиц Петрозаводска перекроют на три недели

В августе на Кукковке в Петрозаводске изменится схема движения транспорта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

По данным администрации, с 10 августа будет перекрыта улица Мончегорская на участке от улицы Ильича до улицы Ульянова. Застройщик будет прокладывать тепловые сети в районе дома №18. Завершить все работы планируется до начала сентября.

Мэрия попросила автомобилистов Петрозаводска заранее планировать пути объезда, а также соблюдать правила дорожного движения и требования временных знаков.