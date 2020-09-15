Новые заболевшие Covid-19 появились по семи адресам в Петрозаводске

На обновленную онлайн-карту распространения коронавируса по республике нанесена информация о жителях Петрозаводска, у которых инфекция была обнаружена 14 сентября.

Так, в городе появились новые очаги заражения. Это дом №4 по Дивизионному проезду и дом №41А по Вытегорскому шоссе.

Помимо этого, новые заболевшие есть в домах, в которых уже находили ранее Covid-19. Это дом №21 по улице Владимирской, дом №28 по улице Дзержинского, дома №25 и 45А по улице Володарского и дом №15 по улице Загородной.

Общее количество зараженных в столице Карелии достигло отметки в 1872 человека.