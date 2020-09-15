В Карелии разрешили тратить маткапитал на машины и сельхозтехнику

Сегодня на первом осеннем заседании Законодательного собрания Карелии парламентарии приняли в третьем и окончательном чтении законопроект, согласно которому региональный материнский капитал можно будет тратить на покупку сельхозтехники и легковых машин. За него проголосовали единогласно.

Как отмечает в пояснительной записке к законопроекту, транспортное средство должно быть новым и произведено на территории России. Перечень сельхозтехники, на приобретение которой могут быть направлены средства маткапитала, будет сформирован Правительством республики.

Изменения должны вступить в силу с 1 января 2021 года.

Напомним, региональный материнский капитал в Карелии сегодня составляет 105,5 тысячи рублей. Он выдает при рождении или усыновлении третьего и последующих детей. Сейчас средства могут быть использованы на улучшение жилищных условий, выплаты по кредитам на покупку жилья, оплату детского сада, а также на обеспечение детей-инвалидов средствами реабилитации.