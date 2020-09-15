Целую школу в Карелии перевели на дистант из-за Covid-19

Из-за коронавируса на дистанционное обучение переведена вся школа поселка Элисенваара. На прошлой неделе там выявили еще три случая заражения Covid-19 - заболели два педагога и один ученик. Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети.

Школьники также заражаются и другими сезонными вирусами. С начала прошлой недели на карантин по ОРВИ были отправлены 8 классов. За минувшие сутки к ним добавились еще два класса в Пряжинской школе и три класса в школе №6 Сегежи.

Напомним, с 11 сентября в Кондопоге на дистанционное обучение из-за случаев коронавируса были переведены 74 школьника - ученики двух классов школы №3 (60 человек) и одного класса школы №7 (14 человек). Ранее Covid-19 был подтвержден у троих школьников. В частности, заболел ученик лицея №40 в Петрозаводске, весь класс (28 человек) перевели на время карантина на дистанционное обучение. Также в школе №3 заболел один ученик, его одноклассники (24 человека), а также один педагог были переведены на дистант. Еще один ученик заболел в школе поселка Мелиоративный в Прионежье, 13 одноклассников и один педагог также временно переведены на дистанционное обучение. Также стало известно о коронавирусе в Академическом лицее, Финно-угорской школе, медучилище и автотранспортном техникуме. Случаи коронавируса также выявлены в Лесотехническом техникуме и Музыкальном колледже им. Раутио. Там на дистанционное обучение переведены более 50 студентов.