Названы главные очаги коронавируса в Карелии на 2 декабря

Портал, ведущий статистику распространения коронавируса по Карелии, предоставил свежие данные о количестве заболевших в районах республики, актуальные на 2 декабря.

На первом месте по числу инфицированных остается Петрозаводск. В столице республики уже 9778 зараженных. На втором месте Кондопожский район - 895 больных. На третьем - Костомукша - 877 случаев.

Далее следуют Прионежский район (727), Сегежский район (493), Медвежьегорский район (472), Кемский район (440), Пряжинский район (343), Сортавальский район (341), Олонецкий район (337), Пудожский район (313), Беломорский район (304).

Меньше заболевших в Суоярвском районе (263), Лахденпохском районе (222), Муезерском районе (201), Лоухском районе (189) и Питкярантском районе (186).

Менее всего инфицированных в Калевальском районе (81). Фото rbsmi.ru