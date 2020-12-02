Внимательная петрозаводчанка помогла задержать фальшивомонетчиков

В конце октября жительница Петрозаводска позвонила в полицию и заявила, что стала свидетельницей преступления, сообщает МВД Карелии.

Заявительница пояснила, что она работает продавцом в продуктовом магазине, и, по её мнению, один из покупателей попытался расплатиться за товар фальшивой пятитысячной купюрой.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции и по горячим следам задержали подозреваемого. У него изъяли ещё 7 ненастоящих пятитысячных купюр. Появились основания полагать, что мужчина действовал не один. Полицейские установили личности остальных соучастников – их оказалось трое. В момент задержания у них обнаружили 33 поддельных купюры номиналом 2 и 5 тысяч рублей. Свою вину фигуранты уголовного дела признают.

В настоящее время по фактам сбыта поддельных денежных знаков возбуждены уголовные дела. Подозреваемым грозит лишение свободы на срок до 8 лет и штраф до 1 миллиона рублей.

Поступок петрозаводчанки не остался незамеченным: за активную гражданскую позицию и помощь в задержании подозреваемых в сбыте фальшивых купюр жительнице карельской столицы вручили почётную грамоту.

Фото с сайта10.мвд.рф