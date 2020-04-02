Две трети россиян сели на самоизоляцию

Граждане России начали принимать меры в связи с распространением коронавирусной инфекции. Коронавирус стал серьезно беспокоить россиян, следует из данных Всероссийского центра изучения общественного мнения.

По информации ВЦИОМ, 70% наших соотечественников ограничили контакты с другими людьми - самоизолировались дома или уехали в отдаленное место.

Растет количество людей, которые изменили свои привычки из-за пандемии. Так, каждый пятый при выходе на улицу стал использовать медицинскую маску или респиратор. 12% россиян избегают массового скопления людей.